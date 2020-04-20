В Вологде в ДТП погиб 33-летний мужчина

20 Апр 2020 2020-04-20T11:20:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В ДТП погиб 33-летний мужчина. Авария произошла вечером 18 апреля на улице Чернышевского. Об этом сообщает областная ГИБДД.

В 19:05 около дома № 133 на улице Чернышевского 36-летний водитель, управляя автомобилем «Ниссан», выехал на полосу встречного движения. Там двигалась «Лада Ларгус», которой управлял 37-летний мужчина.

В столкновении пострадал 33-летний пассажир «Ниссана». Мужчина. погиб на месте происшествия. Травмы получили водители иномарок, они госпитализировали. 40-летний пассажир «Ларгуса», который был оставлен на амбулаторном лечении.

ИСТОЧНИК KP.RU