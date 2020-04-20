В Вологде в ДТП погиб 33-летний мужчина
Иномарка выехала а встречную полосу
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В ДТП погиб 33-летний мужчина. Авария произошла вечером 18 апреля на улице Чернышевского. Об этом сообщает областная ГИБДД.
В 19:05 около дома № 133 на улице Чернышевского 36-летний водитель, управляя автомобилем «Ниссан», выехал на полосу встречного движения. Там двигалась «Лада Ларгус», которой управлял 37-летний мужчина.
В столкновении пострадал 33-летний пассажир «Ниссана». Мужчина. погиб на месте происшествия. Травмы получили водители иномарок, они госпитализировали. 40-летний пассажир «Ларгуса», который был оставлен на амбулаторном лечении.
ИСТОЧНИК KP.RU