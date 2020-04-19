Вологодским учителям посоветовали ставить лишь хорошие оценки
В Вологодской области чиновники порекомендовали учителям не выставлять неудовлетворительные оценки. Об этом в прямом эфире проекта "ПоОКаем в сети" рассказала начальник регионального департамента образования Елена Рябова. По ее словам у детей снижается мотивация, ведь большинству новый вид обучение дается тяжело.
Многие семьи жалуются на отсутствие достаточного количества необходимых гаджетов, новую программу, зависающий учебный портал, возросшую нагрузку.
Дети оказались в разных условиях, поэтому педагогам советуют уйти даже от словесных отрицательных оценок. Необходимо поощрять ребят за любые шаги в освоении новой технологии обучения.
Кроме того, рекомендуется не перегружать школьников, а по предметам ИЗО, физкультура, музыка временно ввести зачетную систему.
ИСТОЧНИК KP.RU