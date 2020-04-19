2020-04-19T15:56:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Вологодским учителям посоветовали ставить лишь хорошие оценки

Дистанционное обучение дается тяжело многим детям, их родителям и даже учителям
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

В Вологодской области чиновники порекомендовали учителям не выставлять неудовлетворительные оценки. Об этом в прямом эфире проекта "ПоОКаем в сети" рассказала начальник регионального департамента образования Елена Рябова. По ее словам у детей снижается мотивация, ведь большинству новый вид обучение дается тяжело.

Многие семьи жалуются на отсутствие достаточного количества необходимых гаджетов, новую программу, зависающий учебный портал, возросшую нагрузку.

Дети оказались в разных условиях, поэтому педагогам советуют уйти даже от словесных отрицательных оценок. Необходимо поощрять ребят за любые шаги в освоении новой технологии обучения.

Кроме того, рекомендуется не перегружать школьников, а по предметам ИЗО, физкультура, музыка временно ввести зачетную систему.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вологодским учителям посоветовали ставить лишь хорошие оценки
На Вологодчине новые районы охвачены коронавирусом
Сотрудник лаборатории поликлиники №1 в Вологде болен коронавирусом
Ситуация на Вологодчине по коронавирусу на утро 18 апреля
Череповчанин нарушил самоизоляцию, чтобы украсть продукты
В Вологде 18 апреля ночью пройдет трансляция пасхального богослужения
Новая информация по коронавирусу на вечер 17 апреля на Вологодчине
На Вологодчине закрыли кладбища
В Великоустюгском районе новые заболевшие коронавирусом
На Вологодчину привезли южнокорейские экспресс-тесты
В Сухоне нашли тело ярославны
В Вологде появились выделенные полосы к КПП
Ситуация на Вологодчине по коронавирусу на утро 17 апреля
В Череповце на особо аварийном участке установят светофор
Попытка поднять дебаркадер в Череповце закончилась провалом
В Череповце рухнул Гоголь
Новые данные за 16 апреля: еще 10 новых заболевших
В Вологде тинейджер заплатит 2000 рублей за променад по набережной
ВОМЗ будет производить промышленные тепловизоры
Череповчанка сбила двух пенсионеров за раз
Вологодские школьники уйдут на каникулы позже обычного
На Вологодчине вторые сутки без новых заболевших