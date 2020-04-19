Вологодским учителям посоветовали ставить лишь хорошие оценки

19 Апр 2020 2020-04-19T15:56:43+03:00

Дистанционное обучение дается тяжело многим детям, их родителям и даже учителям

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В Вологодской области чиновники порекомендовали учителям не выставлять неудовлетворительные оценки. Об этом в прямом эфире проекта "ПоОКаем в сети" рассказала начальник регионального департамента образования Елена Рябова. По ее словам у детей снижается мотивация, ведь большинству новый вид обучение дается тяжело.

Многие семьи жалуются на отсутствие достаточного количества необходимых гаджетов, новую программу, зависающий учебный портал, возросшую нагрузку.

Дети оказались в разных условиях, поэтому педагогам советуют уйти даже от словесных отрицательных оценок. Необходимо поощрять ребят за любые шаги в освоении новой технологии обучения.

Кроме того, рекомендуется не перегружать школьников, а по предметам ИЗО, физкультура, музыка временно ввести зачетную систему.

ИСТОЧНИК KP.RU