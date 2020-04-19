На Вологодчине новые районы охвачены коронавирусом

19 Апр 2020 2020-04-19T14:37:29+03:00

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В Вологодской области 100 заболевших коронавирусом по состоянию на 19 апреля 12:00. 13 из них выздоровели, погибших нет.

За сутки поступило 7 новых пациентов с Covid-19. Прибавилось 3 человека в Череповце, 3 в Вологде и появился первый заболевший в Нюксеницком. Пару дней назад коронавирус выявлен в Великоустюгском, Череповецком, Устюженском районах. Изначально, первые переносчики появились в Череповце. Власти подчеркивают, что все случаи привозные из Санкт-Петербурга и Москвы.

Данные по заболевшим: Череповец – 51 (10 из них выздоровело), Вологда – 32 (уже здоровы трое), Кадуйский район – 2, Шекснинский – 5, Великоустюгский – 3, Вологодский район – 2, Кич-Городецкий – 1, Устюженский – 1, Череповецкий – 2, Нюксеницкий – 1.

Огромная просьба проявлять сознательность и находиться дома, избегать социальных контактов, мыть руки. За нарушение самоизоляции предусмотрены крупные штрафы, несколько человек уже осудили.

За все время обследовано 17 858 человек, проведено 18 183 исследований.

ИСТОЧНИК KP.RU