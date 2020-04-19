Сотрудник лаборатории поликлиники №1 в Вологде болен коронавирусом
Стало известно, что в Вологде коронавирусом заразился медик. Он работал в лаборатории поликлиники №1. Об этом узнали еще на прошлой неделе. Областной департамент здравоохранения подтвердил информацию.
Круг лиц установлен, все контактировавшие на самоизоляции. У них взяли пробы, пока тесты коронавируса не подтверждают. В поликлинике проведена масштабная дезинфекция, учреждение продолжает свою работу. 16 апреля Роспотребнадзор проконтролировал качество проведенной уборки.
Поликлинику не закрыли на карантин, т.к в лабораторию есть отдельный вход, которым обязали пользоваться медиков с начала всеобщей самоизоляции 30 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU