2020-04-19T11:41:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Сотрудник лаборатории поликлиники №1 в Вологде болен коронавирусом

Заражение обнаружено на прошлой неделе
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: Google
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Стало известно, что в Вологде коронавирусом заразился медик. Он работал в лаборатории поликлиники №1. Об этом узнали еще на прошлой неделе. Областной департамент здравоохранения подтвердил информацию.

Круг лиц установлен, все контактировавшие на самоизоляции. У них взяли пробы, пока тесты коронавируса не подтверждают. В поликлинике проведена масштабная дезинфекция, учреждение продолжает свою работу. 16 апреля Роспотребнадзор проконтролировал качество проведенной уборки.

Поликлинику не закрыли на карантин, т.к в лабораторию есть отдельный вход, которым обязали пользоваться медиков с начала всеобщей самоизоляции 30 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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