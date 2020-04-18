Ситуация на Вологодчине по коронавирусу на утро 18 апреля

18 Апр 2020 2020-04-18T15:04:04+03:00

Теперь заболевшие есть и в Череповецком районе

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В Вологодской области появилось 4 новых зараженных коронавирусом за ночь. За все время обследовано 16345 человек, сделано 18183 тестов. Ситуация на 18 апреля, 12:00:

Вологда – 29 (+2) 3 выздоровели, Череповецкий район – 2 (+2), Череповец – 48 (10 из них выздоровели), Кадуйский район – 2, Шекснинский район – 5, Великоустюгский район – 3, Вологодский район – 2, Кич-Городецкий район – 1, Устюженский район – 1. Всего 93 человека.

Вчера вечером были впервые выявлены заболевшие в Великоустюгском районе. За день прибавилось 6 человек в Вологде и 3 в Череповце.

ИСТОЧНИК KP.RU