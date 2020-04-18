Череповчанин нарушил самоизоляцию, чтобы украсть продукты

18 Апр 2020 2020-04-18T13:20:57+03:00

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В Череповце 14 и 15 апреля правоохранители обнаружили четверых местных жителей, которые без уважительной причины находились в общественных местах. Таким образом череповчане нарушили правила поведения при введении режима «повышенная готовность» при угрозе возникновения ЧС. Режим самоизоляции направлен на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

Один из задержанных совершил кражу из магазина "Магнит", двое других были пьяны. Двум из четырех нарушителей суд назначил штраф в размере тысячи рублей, другие отделались предупреждением.

ИСТОЧНИК KP.RU