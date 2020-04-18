2020-04-18T13:20:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Череповчанин нарушил самоизоляцию, чтобы украсть продукты

Двое других шатались по улицам пьяные
Евдокия САХАРОВА
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В Череповце 14 и 15 апреля правоохранители обнаружили четверых местных жителей, которые без уважительной причины находились в общественных местах. Таким образом череповчане нарушили правила поведения при введении режима «повышенная готовность» при угрозе возникновения ЧС. Режим самоизоляции направлен на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

Один из задержанных совершил кражу из магазина "Магнит", двое других были пьяны. Двум из четырех нарушителей суд назначил штраф в размере тысячи рублей, другие отделались предупреждением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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