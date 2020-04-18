2020-04-18T12:54:06+03:00
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В Вологде 18 апреля ночью пройдет трансляция пасхального богослужения

Из Воскресенского кафедрального собора областной столицы
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: Вологодская митрополия
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В Вологодской области в связи с эпидемией решили провести главное пасхальное богослужение онлайн. Службу будут транслировать на YouTube-канале вологодской митрополии "София", на интернет-канале "ТВ35" и в соцсетях.

Мероприятие запланировано на 18 апреля с 23:55. Оно состоится в Воскресенском кафедральном соборе Вологды. Проведет службу митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий. По его словам, население в последнее время воздерживается от посещения храмов. В целом на службу приходит не более 15 человек.

По федеральным каналам будет трансляция богослужения с участием патриарха Кирилла. Во всех действующих православных монастырях и храмах (их 129) на Вологодчине в ночь с 18 на 19 апреля состоятся праздничные пасхальные службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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