2020-04-17T18:38:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Новая информация по коронавирусу на вечер 17 апреля на Вологодчине

Количество заболевших неукротимо растет
Евдокия САХАРОВА
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Обновилась информация по коронавирусу в Вологодской области. На 17:30 17 апреля выявлено 86 заболевших - на 11 больше, чем вчера.

В Череповце +3 пациента с Covid-19 (всего 48), в Вологде +6 (всего 27), в Великоустюгском районе +2 (всего 3), Кадуйский район – 2, Шекснинский район – 5, Вологодский район – 2, Кич-Городецкий район – 1, Устюженский район – 1.

13 человек выздоровело, но они включены в череповецкую статистику.

За все время пандемии в регионе обследовано 14643 человека, проведено 18183 тестов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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