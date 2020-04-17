На Вологодчине закрыли кладбища

17 Апр 2020 2020-04-17T18:03:26+03:00

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Губернатор Вологодской области заявил о закрытии кладбищ для посещения. "Как бы это тяжело не звучало, они должны быть закрыты. Давайте приберем могилы наших предков в другой раз. Тогда, когда закончится инфекция", — сообщил Олег Кувшинников в своем выступлении на заседании оперативного штаба 16 апреля. Глава региона настоятельно попросил потерпеть.

Кладбища внесли в перечень запрещенных мест согласно постановлению правительства области №401 от 12 апреля. Ограничения носят временный характер на период опасной эпидемиологической ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU