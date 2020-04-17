В Великоустюгском районе новые заболевшие коронавирусом

17 Апр 2020 2020-04-17T18:14:55+03:00

Там подтвердили диагноз двух пациентов

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Глава Великоустюгского района Александр Кузьмин заявил о новых случаях коронавирусной инфекции. По состоянию на 17 апреля в районе 3 заболевших Covid-19. Анализы уже 2 человек подтверждены. Уже установлен контактный круг, взяты анализы, люди на самоизоляции.

Чиновник призвал соблюдать эпидемиологические правила и сообщать о нарушителях и приезжих на горячие линии.

ИСТОЧНИК KP.RU