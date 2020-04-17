На Вологодчину привезли южнокорейские экспресс-тесты

17 Апр 2020 2020-04-17T17:20:55+03:00

Они показывают результат за 2 часа

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В Вологодской области появились заграничные тесты на COVID-19. Южнокорейские экспресс-тесты показывают результат за 2 часа. Всего поставлено 2 тысячи экземпляров, их безвозмездно передал региону сенатор от Вологодчины, заместитель председателя Совета Федерации, Герой России Юрий Воробьев.

Медицинская высокоточная система на 95% чувствительна к коронавирусу. За приемкой 17 апреля лично проследил Губернатор области Олег Кувшинников.

ИСТОЧНИК KP.RU