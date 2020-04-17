2020-04-17T17:06:08+03:00
Происшествия

В Сухоне нашли тело ярославны

Женщина приехала в Сокол навестить мать и исчезла
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
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В ноябре 48-летняя жительница Ярославля в ноябре приехала в Сокол к матери и пропала. Ее тело обнаружили через 5 месяцев после пропажи - в реке Сухоне 16 апреля. Женщина просто вышла из дома и не вернулась. Через несколько дней родственники написали заявление в полицию. Еще в ноябре удалось обнаружить на берегу вещи пропавшей (куртка и сумка с личными вещами).

На данный момент проводится доследственная проверка - специалисты постараются установить при каких обстоятельствах погибла ярославна. Тело обнаружили во время поисковой операции в 7 км от районного центра. Родственники погибшую опознали.

Пока эксперты у женщины телесных повреждений не нашли, сообщили в пресс-службе Следкома по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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