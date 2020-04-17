В Вологде появились выделенные полосы к КПП

17 Апр 2020 2020-04-17T16:40:15+03:00

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С 17 апреля на дорогах в питерском и сокольском направлениях появились выделенные полосы. Ими могут воспользоваться вологжане со спецпропусками от администрации города.

Граждане без пропусков будут стоять в другой полосе на трассе Вологда - Новая Ладога и на Пошехонском круге. Пока наиболее интенсивный поток транспорта идет по направлениям со стороны Санкт-Петербурга, Москвы, Архангельска.

Сейчас на въездах в город работает шесть КПП. За минувшие сутки проверено 8917 автомобилей, 640 иногородних, 44 из них объяснить цель поездки не смогли - они отправлены обратно. У водителей машин с номерами чужого региона просят назвать цель поездки, а данные передаются в администрацию Вологды. После, мобильные группы будут держать новоприбывших на контроле.

Скоро планируется откорректировать работу КПП Прилук. Улучшено движение потока машин, идущих с московского направления - изменена схема движения по кольцу на Пошехонском шоссе, а пост с Окружного шоссе (у магазина «Лента») перенесен на улицу Конева (последние несколько дней там проводилось обследование коммуникаций, но уже все работает). Напомним, недавно туда врезался пьяный сотрудник ДПС.

ИСТОЧНИК KP.RU