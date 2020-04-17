Ситуация на Вологодчине по коронавирусу на утро 17 апреля

17 Апр 2020 2020-04-17T10:26:22+03:00

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В Вологодской области с 3 часов дня 16 апреля ситуация с коронавирусом не изменилась. На 10 часов 17 апреля числа следующие: в Череповце 36 заболевших (+9 выздоровели), в Вологде 21, Кадуйский район – 2, Шекснинский – 5, Вологодский – 2, Кич-Городецкий район – 1, Устюженский – 1. Еще один человек из Великоустюгского района подозревается на Covid-19.

С 14 апреля исследования не направляются на перепроверку в Москву - для оперативности все проходит на территории региона. Пробы обрабатываются в лабораториях Вологодской городской поликлиники №1, Медсанчасти «Северсталь» и Великоустюгской ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU