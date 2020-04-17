В Череповце на особо аварийном участке установят светофор
Пешеходный переход на Кирилловском шоссе станет регулируемым
Фото мэра
Изменить размер текста:
В городе металлургов приняли решение обезопасить один из наиболее аварийных участков. Из-за повышенного количества ДТП, будет установлен светофор на Кирилловском шоссе. "Электросеть" займется монтажом устройства. Работы уже начались, об этом сообщил мэр города.
Светофор будет работать по желанию пешеходов - его оснастили кнопкой. Чтобы воспользоваться, человек должен нажать на нее и подождать зеленого света.
ИСТОЧНИК KP.RU