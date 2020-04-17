В Череповце на особо аварийном участке установят светофор

17 Апр 2020 2020-04-17T10:17:48+03:00

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В городе металлургов приняли решение обезопасить один из наиболее аварийных участков. Из-за повышенного количества ДТП, будет установлен светофор на Кирилловском шоссе. "Электросеть" займется монтажом устройства. Работы уже начались, об этом сообщил мэр города.

Светофор будет работать по желанию пешеходов - его оснастили кнопкой. Чтобы воспользоваться, человек должен нажать на нее и подождать зеленого света.

ИСТОЧНИК KP.RU