Попытка поднять дебаркадер в Череповце закончилась провалом

17 Апр 2020 2020-04-17T10:02:16+03:00

Возможно, судно уже не подлежит восстановлению

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Мэр Череповца рассказал о провале питерской фирмы. Опытный подрядчик пытался поднять затопленный дебаркадер, но речной вокзальчик оказался не так прост. Вадим Германов охарактеризовал произошедшее словами «это фиаско, братан».

Во время подъема верхняя надстройка сместилась в сторону берега, срезала тоннели, через которые откачивали воду, и затонула. Возможно, стоящий рядом второй дебаркадер получил фатальные повреждения.

Подрядчик собирается продолжить работы и отбуксировать строение к берегу. Вероятно, что надводная часть полностью разрушится.

ИСТОЧНИК KP.RU