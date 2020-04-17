Попытка поднять дебаркадер в Череповце закончилась провалом
Возможно, судно уже не подлежит восстановлению
Фото мэра
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Мэр Череповца рассказал о провале питерской фирмы. Опытный подрядчик пытался поднять затопленный дебаркадер, но речной вокзальчик оказался не так прост. Вадим Германов охарактеризовал произошедшее словами «это фиаско, братан».
Во время подъема верхняя надстройка сместилась в сторону берега, срезала тоннели, через которые откачивали воду, и затонула. Возможно, стоящий рядом второй дебаркадер получил фатальные повреждения.
Подрядчик собирается продолжить работы и отбуксировать строение к берегу. Вероятно, что надводная часть полностью разрушится.
ИСТОЧНИК KP.RU