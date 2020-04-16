В Череповце рухнул Гоголь

16 Апр 2020 2020-04-16T20:40:07+03:00

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В городе металлургов ЧП: памятник Николаю Васильевичу Гоголю рухнул. Техника, производившая уборку, задела бюст при движении задним ходом. ДТП произошло сегодня утром в сквере Гоголя. В аварии никто, кроме классика, не пострадал. На данный момент подсчитывается ущерб.

Памятник уже вернули на место с помощью автокрана, видимых повреждений у скульптуры вроде бы нет. Коммунальщикам придется как следует ее укрепить.

ИСТОЧНИК KP.RU