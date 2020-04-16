Новые данные за 16 апреля: еще 10 новых заболевших

16 Апр 2020 2020-04-16T20:46:11+03:00

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Сегодня около 10 утра вологжане получили свежие данные по заболевшим коронавирусной инфекцией в регионе. По данным правительства, новых случаев выявлено не было. К 4 часам дня информацию уточнили - в регионе оказалось +10 носителей Covid-19 за сутки.

В Великоустюгском районе появился первый больной коронавирусом. В Череповце +6 (всего 45 из которых 9 выздоровело), в Вологде +3 (всего 21), Кадуйский район - 2, Шекснинский - 5, Вологодский - 2, Кич-Городецкий - 1, Устюженский - 1. Выздоровело 9 человек. Одному пациенту из Вологды диагноз не подтвердили в референс-центре.

С 14 апреля исследования не направляются на перепроверку в Москву. Пробы обрабатываются в лабораториях Вологодской городской поликлиники №1, Медсанчасти «Северсталь» и Великоустюгской ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU