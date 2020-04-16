В Вологде тинейджер заплатит 2000 рублей за променад по набережной

16 Апр 2020 2020-04-16T14:17:07+03:00

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В Вологодской области оштрафовали уже второго нарушителя самоизоляции. Первый случай был в Череповце. Сегодня городской суд Вологды сообщил об еще одном осужденном - на этот раз им оказался 18-летний юноша. 9 апреля днем молодой человек, проживающий на улице Маяковского, вышел в общественное место прогуляться - на Пречистенскую набережную.

Там его и заметили правоохранители.

По мнению судьи, юноша нарушил запрет, установленный п. 3.2 постановления Правительства Вологодской области от 27 марта 2020 № 286. В объяснительной вологжанин написал, что об ограничениях знал, но прогуляться хотелось больше. Ему придется выплатить 2000 рублей за незаконный променад.

ИСТОЧНИК KP.RU