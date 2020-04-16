2020-04-16T13:57:24+03:00
Коронавирус Covid-19

ВОМЗ будет производить промышленные тепловизоры

Они позволят массово измерять температуру у людей
Евдокия САХАРОВА
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Фото со страницы губернатораФото со страницы губернатора
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Вологодский оптико-механический завод заявил о готовности выпускать высокоточные приборы для дистанционного измерения температуры у большого количества людей.

Уже продемонстрирован опытный образец. Аппаратура состоит из нескольких видеокамер, которые фиксируют показатели и выводят информацию на экран.

Завод таким образом планирует помочь в борьбе с эпидемией и расширить рынок сбыта. Подчеркивается, что работа на будущее. Вопросы безопасности сейчас вышли на первый план в мире. Поставки будут начаты уже в течение трех-четырех недель после поступления заявки.

Губернатор заявил, что наработки вологодского предприятия будут использованы в дальнейшем для оборудования учебных заведений, вокзалов и прочего. Генеральный директор ВОМЗ представил изделия, которые вскоре начнут выпускать серийно – дозаторы для обработки, стетоскопы для бытового использования и индивидуальные тепловизоры. В приборы можно будет встроить программу «Безопасный город».

ИСТОЧНИК KP.RU

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