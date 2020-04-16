Череповчанка сбила двух пенсионеров за раз

16 Апр 2020 2020-04-16T10:49:50+03:00

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В Череповце автоледи за раз сбила сразу двух пенсионеров. 32-летняя женщина в вечернее время наехала на 59-летнюю женщину и ее 60-летнего спутника. Дама владеет автомобилем Хендай Гетз, сообщили в пресс-службе ГИБДД Череповца.

Авария случилась у дома №15 по улице Беляева. Пожилых госпитализировали с многочисленными травмами. На данный момент проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU