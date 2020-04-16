Череповчанка сбила двух пенсионеров за раз
ДТП произошло у дома №15 по улице Беляева
-Фото: по Череповцу ОГИБДД
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В Череповце автоледи за раз сбила сразу двух пенсионеров. 32-летняя женщина в вечернее время наехала на 59-летнюю женщину и ее 60-летнего спутника. Дама владеет автомобилем Хендай Гетз, сообщили в пресс-службе ГИБДД Череповца.
Авария случилась у дома №15 по улице Беляева. Пожилых госпитализировали с многочисленными травмами. На данный момент проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU