Вологодские школьники уйдут на каникулы позже обычного

16 Апр 2020 2020-04-16T10:34:17+03:00

Из-за того, что они пропустили неделю в апреле

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Пресс-служба департамента образования Вологодчины заявила, что местные школьники выйдут на летние каникулы на неделю позже. Все из-за того, что они вынужденно отдыхали лишнюю неделю в апреле. Учебные заведения скорректируют календарный учебный график.

На данный момент ученики находятся на дистанционном обучении. У родителей и педагогов наблюдается ряд проблем с новым форматом получения знаний - многие жалуются на технические проблемы платформы, невозможность зайти "в класс" из-за высокого количества желающих, непонятный интерфейс с множеством шагов по подключению через Госуслуги, новую учебную программу, недостаток домашних компьютеров и медленный интернет, на увеличившуюся нагрузку на детей и не только - часть педагогических задач неожиданно легла на неподготовленных родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU