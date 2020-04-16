2020-04-16T10:34:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Вологодские школьники уйдут на каникулы позже обычного

Из-за того, что они пропустили неделю в апреле
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

Пресс-служба департамента образования Вологодчины заявила, что местные школьники выйдут на летние каникулы на неделю позже. Все из-за того, что они вынужденно отдыхали лишнюю неделю в апреле. Учебные заведения скорректируют календарный учебный график.

На данный момент ученики находятся на дистанционном обучении. У родителей и педагогов наблюдается ряд проблем с новым форматом получения знаний - многие жалуются на технические проблемы платформы, невозможность зайти "в класс" из-за высокого количества желающих, непонятный интерфейс с множеством шагов по подключению через Госуслуги, новую учебную программу, недостаток домашних компьютеров и медленный интернет, на увеличившуюся нагрузку на детей и не только - часть педагогических задач неожиданно легла на неподготовленных родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Череповчанка сбила двух пенсионеров за раз
Вологодские школьники уйдут на каникулы позже обычного
На Вологодчине вторые сутки без новых заболевших
Череповецкий дачник утонул в собственном колодце
Череповчанина оштрафовали за выход в гости
Местные рыбоводы пожертвовали детям 300 кг гипоаллергенного сома
Губернатор Вологодчины пообещал маски в аптеках
Мэр Вологды отдаст мешок гречи за самую смешную картинку
Мэр Вологды раскритиковал департамент городского хозяйства
На Вологодчине опубликовали список, кому будет сделан тест на Covid
В Вологодской области 7 человек излечились от коронавирусной инфекции
Мэр Вологды попросил раскритиковать проект бульвара на Пирогова
В Вологде месяц ищут тело 7-летнего мальчика
МЧС ищет пятерых пропавших на Белом озере
В Череповце на Октябрьском мосту иномарка врезалась в автобус
На Вологодчине нет новых заболевших
На подъезде к Вологде космические пробки
Новое предложение от Yota
Череповчанин взял в заложники 10-летнего сожителя
В Соколе из-за короткого замыкания сгорел фанерный завод
Статистика по заболевшим Covid-19 на Вологодчине на 14 апреля
Пятеро рыбаков пропали в шторм на Белом озере
На Вологодчине сняли режим повышенной готовности