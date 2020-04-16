2020-04-16T10:16:02+03:00
Коронавирус Covid-19

На Вологодчине вторые сутки без новых заболевших

Кроме того, у одного пациента из Вологды коронавирус не подтвердился
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

В Вологодской области уже второй день нулевая динамика распространения коронавирусной инфекции. Всего выявлено 67 заболевших - один диагноз пациента из Вологды не подтвердили в московской лаборатории.

Итого, на 16 апреля в Череповце - 39 зараженных Covid-19, в Вологде - 18, в Кадуйском районе - 2, в Шекснинском - 5, в Вологодском - 2, в Кич-Городецком - 1. За все время обследовано 13290 человек. Выздоровело 9 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Череповчанка сбила двух пенсионеров за раз
Вологодские школьники уйдут на каникулы позже обычного
На Вологодчине вторые сутки без новых заболевших
Череповецкий дачник утонул в собственном колодце
Череповчанина оштрафовали за выход в гости
Местные рыбоводы пожертвовали детям 300 кг гипоаллергенного сома
Губернатор Вологодчины пообещал маски в аптеках
Мэр Вологды отдаст мешок гречи за самую смешную картинку
Мэр Вологды раскритиковал департамент городского хозяйства
На Вологодчине опубликовали список, кому будет сделан тест на Covid
В Вологодской области 7 человек излечились от коронавирусной инфекции
Мэр Вологды попросил раскритиковать проект бульвара на Пирогова
В Вологде месяц ищут тело 7-летнего мальчика
МЧС ищет пятерых пропавших на Белом озере
В Череповце на Октябрьском мосту иномарка врезалась в автобус
На Вологодчине нет новых заболевших
На подъезде к Вологде космические пробки
Новое предложение от Yota
Череповчанин взял в заложники 10-летнего сожителя
В Соколе из-за короткого замыкания сгорел фанерный завод
Статистика по заболевшим Covid-19 на Вологодчине на 14 апреля
Пятеро рыбаков пропали в шторм на Белом озере
На Вологодчине сняли режим повышенной готовности