На Вологодчине вторые сутки без новых заболевших

16 Апр 2020 2020-04-16T10:16:02+03:00

Кроме того, у одного пациента из Вологды коронавирус не подтвердился

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В Вологодской области уже второй день нулевая динамика распространения коронавирусной инфекции. Всего выявлено 67 заболевших - один диагноз пациента из Вологды не подтвердили в московской лаборатории.

Итого, на 16 апреля в Череповце - 39 зараженных Covid-19, в Вологде - 18, в Кадуйском районе - 2, в Шекснинском - 5, в Вологодском - 2, в Кич-Городецком - 1. За все время обследовано 13290 человек. Выздоровело 9 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU