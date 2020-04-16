2020-04-16T00:33:37+03:00
Происшествия

Череповецкий дачник утонул в собственном колодце

Он ремонтировал насос, но упал в колодец
Иван Чухнин
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Под Череповцом тело дачника нашли в колодце. По всей вероятности, он утонул, ремонтируя водоснабжение. ЧП случилось в деревне Яконское Тоншаловского сельского поселения. К спасателям обратилась жена. Пока она была в городе, на даче произошла беда. Мужчина откачивал из колодца воду. Однако, шланг от насоса был оторван. Предположительно, мужчина попытался его достать, но не смог, а упал в холодную воду и утонул.

Нашел погибшего сосед. На место выехали спасатели, они достали тело мужчины и передали полиции. Об этом рассказал директор спасательной службы Череповца Дмитрий Санакоев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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