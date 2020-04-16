Череповецкий дачник утонул в собственном колодце
Под Череповцом тело дачника нашли в колодце. По всей вероятности, он утонул, ремонтируя водоснабжение. ЧП случилось в деревне Яконское Тоншаловского сельского поселения. К спасателям обратилась жена. Пока она была в городе, на даче произошла беда. Мужчина откачивал из колодца воду. Однако, шланг от насоса был оторван. Предположительно, мужчина попытался его достать, но не смог, а упал в холодную воду и утонул.
Нашел погибшего сосед. На место выехали спасатели, они достали тело мужчины и передали полиции. Об этом рассказал директор спасательной службы Череповца Дмитрий Санакоев.
ИСТОЧНИК KP.RU