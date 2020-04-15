Череповчанина оштрафовали за выход в гости

15 Апр 2020 2020-04-15T14:50:08+03:00

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На Вологодчине появился первый осужденный за нарушение режима самоизоляции. Мужчине придется выложить тысячу рублей за свои капризы. Объединенная пресс-служба судов сообщила, что днем 14 апреля мужчина, живущий на Ветеранов в Череповце, находился без уважительной причины на улице Пионерской. Он объяснил проверяющим, что направляется в гости.

Череповчанин проигнорировал правила поведения при введении режима «повышенная готовность». Он нарушил режим самоизоляции в период ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, которые действуют с 16 марта на территории региона.

Мужчина признан виновным по по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ. Ему придется выплатить штраф в тысячу рублей. Постановление еще может быть обжаловано.

ИСТОЧНИК KP.RU