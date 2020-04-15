2020-04-15T14:42:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Местные рыбоводы пожертвовали детям 300 кг гипоаллергенного сома

130 семей получили продовольственную помощь
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: http://www.cherinfo.ru
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Сотрудники рыбоводческого комплекса из Череповецкого района передали детям из семей в трудной ситуации 300 килограммов рыбы. Сейчас многим в кризисное время нелегко, поэтому 130 семьям подарили свежемороженого клариевого сома. Это гипоаллергенный продукт с множеством полезных веществ, необходимых растущему организму. По словам компании, такую рыбу можно давать детям разного возраста, костей в ней нет.

Продукты получили семьи, направившие заявки в благотворительный фонд "Дорога к дому". Им сейчас необходимо продовольствие. Подарки развезли прямо по квартирам.

По данным благотворительной организации, запрос на психолога вырос в три раза. У людей сильный стресс, многие лишились средств к существованию. Помочь продуктами семьям с детьми можно по телефону +7 921 254-53-03.

ИСТОЧНИК KP.RU

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