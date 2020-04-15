Губернатор Вологодчины пообещал маски в аптеках

15 Апр 2020 2020-04-15T14:14:38+03:00

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Глава региона, Олег Кувшинников, заявил о получении крупной партии масок и перчаток, которыми будут обеспечены волонтеры со всей области на 2 недели. Добровольцам очень важны такие средства защиты, т.к. помогают пожилым людям во время карантина.

Правительство РФ сняло ограничения по сертификации масок для региональных производителей, что означает скорые поставки масок в аптеки Вологодской области. На данный момент 14 предприятий заняты пошивом масок. Губернатор обещал их появление в аптеках уже через несколько дней.

ИСТОЧНИК KP.RU