Губернатор Вологодчины пообещал маски в аптеках
Правительство РФ сняло ограничения по сертификации масок для региональных производителей
-Фото: Правительство Вологодской области
Изменить размер текста:
Глава региона, Олег Кувшинников, заявил о получении крупной партии масок и перчаток, которыми будут обеспечены волонтеры со всей области на 2 недели. Добровольцам очень важны такие средства защиты, т.к. помогают пожилым людям во время карантина.
Правительство РФ сняло ограничения по сертификации масок для региональных производителей, что означает скорые поставки масок в аптеки Вологодской области. На данный момент 14 предприятий заняты пошивом масок. Губернатор обещал их появление в аптеках уже через несколько дней.
ИСТОЧНИК KP.RU