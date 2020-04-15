2020-04-15T13:56:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Мэр Вологды отдаст мешок гречи за самую смешную картинку

Конкурс в соцсети Instagram запустил Сергей Воропанов
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: instagram.com
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Мэра Вологды замучили ежедневными вопросами во время прямой трансляции - где же он стрижется? Все салоны красоты закрыты. Он заявил, что не посещал парикмахера с марта, но ему не верят! Даже сравнивают длину своих и мэра волос.

Серей Воропанов ответил дотошным вологжанам на это конкурсом. Политик выложил фото, где он вместе с губернатором с длинными волосами - это, конечно, просто смешной коллаж. Мэр предложил выкладывать смешные картинки на тему карантинных стрижек - главному юмористу обещается мешок гречи за труды

#послекарантина

ИСТОЧНИК KP.RU

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