Мэр Вологды отдаст мешок гречи за самую смешную картинку
Конкурс в соцсети Instagram запустил Сергей Воропанов
-Фото: instagram.com
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Мэра Вологды замучили ежедневными вопросами во время прямой трансляции - где же он стрижется? Все салоны красоты закрыты. Он заявил, что не посещал парикмахера с марта, но ему не верят! Даже сравнивают длину своих и мэра волос.
Серей Воропанов ответил дотошным вологжанам на это конкурсом. Политик выложил фото, где он вместе с губернатором с длинными волосами - это, конечно, просто смешной коллаж. Мэр предложил выкладывать смешные картинки на тему карантинных стрижек - главному юмористу обещается мешок гречи за труды
#послекарантина
ИСТОЧНИК KP.RU