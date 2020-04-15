Мэр Вологды раскритиковал департамент городского хозяйства

15 Апр 2020 2020-04-15T13:20:25+03:00

Он не понял, почему новые остановки сначала устанавливают, а потом красят

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Во время ежедневной прямой трансляции мэр Вологды заметил новую остановку у драмтеатра. Деревянный непокрашенный комплекс без крыши с бумажным листком расписания ошеломил Сергея Воропанова.

Мэр попросил департамент городского хозяйства исправить огрехи. По его мнению, сначала надо красить доски, а потом уже устанавливать их. Теперь качественно сделать работу не получится, только если остановку разбирать.

10 новых остановочных комплексов подготовили для 8 улиц: Можайского, Чернышевского, Проспекта победы, Советского проспекта, Конева, Гагарина, Зосимовской и Пошехонского шоссе. Конструкции спроектированы из дерева, металла и поликарбоната.

Аукцион на поставку и монтаж выиграла компания «Теплогидротехнологии» за 622,4 тысячи рублей, начальная цена составляла 1,5 млн.

ИСТОЧНИК KP.RU