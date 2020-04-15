Мэр Вологды раскритиковал департамент городского хозяйства
Во время ежедневной прямой трансляции мэр Вологды заметил новую остановку у драмтеатра. Деревянный непокрашенный комплекс без крыши с бумажным листком расписания ошеломил Сергея Воропанова.
Мэр попросил департамент городского хозяйства исправить огрехи. По его мнению, сначала надо красить доски, а потом уже устанавливать их. Теперь качественно сделать работу не получится, только если остановку разбирать.
10 новых остановочных комплексов подготовили для 8 улиц: Можайского, Чернышевского, Проспекта победы, Советского проспекта, Конева, Гагарина, Зосимовской и Пошехонского шоссе. Конструкции спроектированы из дерева, металла и поликарбоната.
Аукцион на поставку и монтаж выиграла компания «Теплогидротехнологии» за 622,4 тысячи рублей, начальная цена составляла 1,5 млн.
ИСТОЧНИК KP.RU