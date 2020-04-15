На Вологодчине опубликовали список, кому будет сделан тест на Covid

15 Апр 2020 2020-04-15T13:04:13+03:00

Теперь на Covid-19 обследуют людей симптомами болезни, а не только вернувшихся из-за рубежа и неблагополучных регионов

Изменить размер текста: A A

В Вологодской области теперь будут тестировать на коронавирус: контактировавших с зараженными, людей старше 65 лет с ОРВИ, заболевших внебольничной пневмонией, вернувшихся из-за границы и других регионов, идущих на плановую госпитализацию, людей из групп повышенного риска (таксисты, кондукторы, продавцы, медработники).

По рекомендации Минздрава, все пациенты с признаками ОРВИ и пневмонии считаются потенциально зараженными коронавирусом.

Отмечено снижение количества случаев внебольничной пневмонии (139) и ОРВИ (8 100) за неделю. За предшествующую было 200 и 11 000 соответственно. Замгубернатора сообщила, что недопустимо требовать от пациента с признаками ОРВИ, гриппа, пневмонии посещать поликлинику или ФАП. Вологжан с легкой формой болезни лечат на дому, средних и тяжелых пациентов госпитализируют в инфекционное отделение, где тестируются на коронавирус.

Оказание плановой медицинской помощи приостановлено, исключениями являются пациенты с угрозой жизни и работники системообразующих предприятий, вредных производств - им необходим меддопуск к работе.

ИСТОЧНИК KP.RU