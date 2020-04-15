В Вологодской области 7 человек излечились от коронавирусной инфекции
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В Вологодской области сообщили о 7 излечившихся. Всего количество заболевших в регионе достигло 52. Из них в Череповце — 36, в Вологде — 12, в Кадуйском районе — 2, в Шекснинском районе — 1, в Вологодском районе - 1.Кроме того, 16 человек, трое из которых из Череповца, 7 — из Вологды, 4 — из Шекснинского района, по одному — из Вологодского и Кич-Городецкого районов на данный момент ждут подтверждение диагноза из Москвы.
Всего было протестировано 12232 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU