2020-04-15T13:09:28+03:00
Общество

В Вологодской области 7 человек излечились от коронавирусной инфекции

Иван Чухнин
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В Вологодской области сообщили о 7 излечившихся. Всего количество заболевших в регионе достигло 52. Из них в Череповце — 36, в Вологде — 12, в Кадуйском районе — 2, в Шекснинском районе — 1, в Вологодском районе - 1.Кроме того, 16 человек, трое из которых из Череповца, 7 — из Вологды, 4 — из Шекснинского района, по одному — из Вологодского и Кич-Городецкого районов на данный момент ждут подтверждение диагноза из Москвы.

Всего было протестировано 12232 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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