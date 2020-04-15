2020-04-15T12:33:19+03:00
Общество

Мэр Вологды попросил раскритиковать проект бульвара на Пирогова

Эскиз нового общественного пространства можно будет прокомментировать еще до 19 апреля
Евдокия САХАРОВА
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Фото Лаборатории городской средыФото Лаборатории городской среды
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В 2020 году в Вологде планируется благоустройство бульвара по улице Пирогова. Ремонт проходит в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Проектный офис «Лаборатория городской среды», созданный по поручению мэра, представил эскизный проект для общественного обсуждения.

Предполагается, что будет проведено комплексное благоустройство от Советского проспекта до улицы Чехова: выстроен пешеходный маршрут с зонами отдыха, игр, комплексное освещение, велодорожки для катания на роликах, самокатах, скейтах. Планируется создать безопасные приподнятые пешеходные переходы, ограничители проезда машин в пешеходную зону.

Предлагается разделить бульвар на 4 участка — «парадный», «домашний», «сентиментальный» и «школьный». Ознакомиться с проектом можно по файлу PDF. Замечания вологжан принимаются до 8 вечера 19 апреля на электронный адрес Volsreda@gmail.com, либо в группу ВКонтакте, либо можно пройти анектирование (там представлена дополнительная информация)

На бульвар выделят федеральные, региональные и городские средства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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