В Вологде месяц ищут тело 7-летнего мальчика

15 Апр 2020 2020-04-15T11:44:16+03:00

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В Вологде продолжаются поиски ребенка, провалившегося под лед еще 15 марта на Набережной VI Армии. 7-летний мальчик гулял вместе с братом (4 года) и сестрой (10 лет) без присмотра взрослых, пошел проверять крепость льда. Ребенок провалился, сестра кинулась спасать его, но тоже стала тонуть. Ее вытащили очевидцы, а мальчика унесло течением.

Спасатели, волонтеры, инспекторы ГИМС обследовали более 10 километров береговой линии, около 17 километров акватории.

Возбуждено уголовное дело. Вологодское МЧС просит не оставлять детей без присмотра! Телефон доверия главного управления 72-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU