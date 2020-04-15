МЧС ищет пятерых пропавших на Белом озере

15 Апр 2020 2020-04-15T11:32:09+03:00

Когда молодые люди вышли на воду, сильно испортилась погода

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На Белом озере продолжаются поисковые работы: пятеро молодых людей исчезли 12 апреля. Трое местных жителей и двое туристов перестали выходить на связь - был шторм.

Сейчас МЧС помогает группа волонтеров, поисково-спасательные службы Белозерского и Вашкинского районов, ГИМС, ОМВД. Уже обследовано 19,1 км береговой линии, 111 квадратных километров акватории Белого озера, рек Ковжа и Кема.

Сегодня на поиски выйдет судно «КС-110» и беспилотные авиационные системы, ПСО «Лиза Алерт». Сейчас навигация на территории Вологодской области запрещена, а действия волонтеров согласованы с руководителем работ.

ИСТОЧНИК KP.RU