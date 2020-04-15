МЧС ищет пятерых пропавших на Белом озере
На Белом озере продолжаются поисковые работы: пятеро молодых людей исчезли 12 апреля. Трое местных жителей и двое туристов перестали выходить на связь - был шторм.
Сейчас МЧС помогает группа волонтеров, поисково-спасательные службы Белозерского и Вашкинского районов, ГИМС, ОМВД. Уже обследовано 19,1 км береговой линии, 111 квадратных километров акватории Белого озера, рек Ковжа и Кема.
Сегодня на поиски выйдет судно «КС-110» и беспилотные авиационные системы, ПСО «Лиза Алерт». Сейчас навигация на территории Вологодской области запрещена, а действия волонтеров согласованы с руководителем работ.
ИСТОЧНИК KP.RU