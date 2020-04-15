2020-04-15T10:47:04+03:00
Происшествия

В Череповце на Октябрьском мосту иномарка врезалась в автобус

ЧП произошло сегодня в 6 утра
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--Фото: по Череповцу ОГИБДД
Изменить размер текста:

Сегодня на Октябрьском мосту произошло страшное ДТП: внедорожник врезался в рейсовый автобус. 49-летний водитель Ниссана по какой-то причине не справился с управлением и вылетел на встречку, где врезался в пассажирский автобус №27. От сильного удара автомобиль перевернулся.

Пассажиров в общественном транспорте не было, но 54-летней женщине-кондуктору серьезно порезало осколками лицо. Водитель иномарки госпитализирован с черепно-мозговой травмой и сотрясением.

В Череповце на Октябрьском мосту иномарка врезалась в автобус.15 апреля, 6 утра. Пострадала кондуктор. 35 секунда

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24