15 Апр 2020 2020-04-15T10:47:04+03:00

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Сегодня на Октябрьском мосту произошло страшное ДТП: внедорожник врезался в рейсовый автобус. 49-летний водитель Ниссана по какой-то причине не справился с управлением и вылетел на встречку, где врезался в пассажирский автобус №27. От сильного удара автомобиль перевернулся.

Пассажиров в общественном транспорте не было, но 54-летней женщине-кондуктору серьезно порезало осколками лицо. Водитель иномарки госпитализирован с черепно-мозговой травмой и сотрясением.

В Череповце на Октябрьском мосту иномарка врезалась в автобус.15 апреля, 6 утра. Пострадала кондуктор. 35 секунда

ИСТОЧНИК KP.RU