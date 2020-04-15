2020-04-15T11:51:37+03:00
Коронавирус Covid-19

На Вологодчине нет новых заболевших

Статистика осталась прежней
Евдокия САХАРОВА
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Стало известно, что на утро 15 апреля в Вологодской области 68 заболевших коронавирусной инфекцией - ровно столько было и вчера. За сутки сделано еще около 5 тысяч тестов, за все время успели обследовать 12232 человек.

В Череповце сейчас болеют Covid-19 39 человек, в Вологде 19, в Кадуйском районе 2, В Шекснинском районе 5, и Вологодском 2 и 2 в Кич-Городецком, согласно информации с официального портала правительства Вологодчины.

По словам губернатора, есть первые выздоровевшие - 7 человек, в их числе 3-летний ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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