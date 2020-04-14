2020-04-14T18:41:29+03:00
Коронавирус Covid-19

На подъезде к Вологде космические пробки

Началась массовая проверка машин
Евдокия САХАРОВА
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Сергей ВоропановСергей ВоропановФото: vk.com
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С 14 апреля начали проверять всех водителей, въезжающих в областной центр. Поэтому сегодня утром вологжане, живущие в районах и отправившиеся на работу, застряли в пробке. Многие из-за этой заминки опоздали.

На всех въездах из Вологды установлены санитарные КПП. Там дежурят сотрудники ГИБДД, Росгвардия, волонтеры, медики. Проезжающим необходимо предъявить пропуска, которые начали выдавать предприятиям уже с 3 апреля, либо прописку в Вологде. Без проблем пропустят и грузовики с накладной и известным маршрутом.

Мэр города попросил с пониманием отнестись к неудобствам. В ближайшее время организационные погрешности поправят. Стоит помнить, что проверка въезжающих - это важная мера для ограничения распространения коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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