Череповчанин взял в заложники 10-летнего сожителя
Между влюбленными после долгой самоизоляции произошел скандал. Мужчина выгнал женщину из квартиры и удерживал ее сына
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В городе металлургов накануне вечером произошло ЧП: мужчина поссорился со своей девушкой так, что взял в заложники ее сына. Его пришлось вызволять спасателям вместе с полицейскими, об этом сообщила дежурно-диспетчерская служба города.
Преступление произошло на улице Монтклер, в доме №18. После скандала череповчанин выгнал сожительницу, а ее сына захватил и удерживал, закрылся с ним в квартире. Специалисты МЧС вскрыли дверь, ребенка освободили. Проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU