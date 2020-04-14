В Соколе из-за короткого замыкания сгорел фанерный завод

14 Апр 2020 2020-04-14T11:23:54+03:00

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В Соколе горел фанерный завод. Возгорание произошло в бойлерной в 3 часа дня 13 апреля. 43 сотрудника МЧС выехали для ликвидации пожара. Площадь составила 170 квадратных метров. О ЧП сообщила пресс-служба МЧС.

Огнем повреждено рубленное строение бойлерной, кабинеты на втором и третьем этажах котельной. Аварийный режим работы электропроводки назвали причиной возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU