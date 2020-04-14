Статистика по заболевшим Covid-19 на Вологодчине на 14 апреля

14 Апр 2020 2020-04-14T11:09:57+03:00

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Согласно информации на 09:30 14 апреля от правительства Вологодской области, в регионе 68 заболевших. Вчера выявлен первый больной в Кич-Городецком районе. В Череповце и Вологде прибавилось по одному заболевшему - в городе металлургов теперь 39 больных, в Вологде 19.

В Шекснинском районе все еще 5, в Вологодском теперь 2 (+1), в Кадуйском 2 (видимо 2 вчерашних анализа в московской лаборатории не подтвердились). Пока ни один заболевший коронавирусной инфекцией на Вологодчине не выздоровел и не умер. Протестировано за сутки 4820 человек, согласно данным с сайта правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU