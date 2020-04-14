2020-04-14T10:18:40+03:00
Происшествия

Пятеро рыбаков пропали в шторм на Белом озере

Москвичка стала разыскивать своих друзей, которые вышли на воду и перестали отвечать на звонки
Евдокия САХАРОВА
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В Вологодской области на Белом озере пропали пятеро мужчин. 12 апреля они вышли на лодке рыбачить, в 4 часа дня отзвонились и назвали свои координаты, но больше на связь не выходили. Начался шторм и до сих пор погода не успокоилась.

Известно, что молодые люди направились в северо-западную часть озера. Трое из них местные жители из поселка Новокемский Вашкинского района, еще двое — туристы. На данный момент поисками заняты местные рыбаки. В последний раз пропавшие отметились координатами: N60.233611 E37.318889.

Телефон координатора поиска: 89057487626 (Лидия).

ИСТОЧНИК KP.RU

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