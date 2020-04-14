2020-04-14T09:55:36+03:00
Общество

На Вологодчине сняли режим повышенной готовности

В области прошел паводок
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: Правительство Вологодской области
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На Вологодчине ледоход в области прошел в безаварийном режиме, поэтому режим повышенной готовности, который установили 2 марта, сняли. Об этом рассказал губернатор на оперативном совещании.

Уровни воды выше среднемноголетних значений на реках Вологда и Верхняя Сухона на 80-150 см, на реках Нижняя и Средняя Сухона, Севеная Двина – на 50-100 см, на реках Кубена, Юг – в пределах нормы, на реке Молога - ниже на 130 см.

Реки полностью очистились ото льда, но на отдельных участках можно заметить навалы льда на берегах. Угроза подтопления миновала. Специалисты провели большую подготовку, чтобы весеннее половодье прошло для вологжан благоприятно: координация специалистов, бесконечное планирование, ледорезные работы, чернение и подрывы льда, сбор данных о возможно подтопленном населении, проверка системы оповещения, запрос дополнительных сил Невского спасательного центра и Минобороны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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