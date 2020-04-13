В Вологде пьяный полицейский попал в ДТП за месяц до пенсии

13 Апр 2020 2020-04-13T17:27:28+03:00

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В областной столице 11 апреля около полуночи пьяный сотрудник ГИБДД на личной Тойоте врезался в экскаватор, стоявший на месте ремонтных работ на улице Конева. Люди в ДТП не пострадали. Правоохранителя после инцидента уволили со службы, об этом 13 апреля сообщила пресс-служба областного УМВД.

Известно, что у полицейского в тот день был выходной. Его попросили из органов внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника ОВД - ему оставался один месяц до льготной пенсии по выслуге лет. Кроме того, мужчина будет привлечен к строгой дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU