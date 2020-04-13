В Вологде пьяный полицейский попал в ДТП за месяц до пенсии
В областной столице 11 апреля около полуночи пьяный сотрудник ГИБДД на личной Тойоте врезался в экскаватор, стоявший на месте ремонтных работ на улице Конева. Люди в ДТП не пострадали. Правоохранителя после инцидента уволили со службы, об этом 13 апреля сообщила пресс-служба областного УМВД.
Известно, что у полицейского в тот день был выходной. Его попросили из органов внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника ОВД - ему оставался один месяц до льготной пенсии по выслуге лет. Кроме того, мужчина будет привлечен к строгой дисциплинарной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU