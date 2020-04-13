2020-04-13T17:27:28+03:00
Происшествия

В Вологде пьяный полицейский попал в ДТП за месяц до пенсии

Его уволили, т.к он врезался на личной иномарке в экскаватор
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

В областной столице 11 апреля около полуночи пьяный сотрудник ГИБДД на личной Тойоте врезался в экскаватор, стоявший на месте ремонтных работ на улице Конева. Люди в ДТП не пострадали. Правоохранителя после инцидента уволили со службы, об этом 13 апреля сообщила пресс-служба областного УМВД.

Известно, что у полицейского в тот день был выходной. Его попросили из органов внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника ОВД - ему оставался один месяц до льготной пенсии по выслуге лет. Кроме того, мужчина будет привлечен к строгой дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Вологде пьяный полицейский попал в ДТП за месяц до пенсии
В Вологде школьница упала с 12 этажа
В Череповце начали выдавать пропуска с QR-кодами
В Вологде разыскивают водителей, которые сбили двух человек и скрылись
Вологжане махнули на изоляцию рукой
В Череповце еще двое зараженных
В Череповце с помощью камер задержали 5 нарушителей карантина
+8 вологжан с Covid-19 выявлено за минувшие сутки
+7 вологжан заболели за сутки коронавирусом
Центр Вологды остался без электричества
Коронавирусом заболел работник Северстали
В Вологде семейная пара украла крышку от мультиварки
В Вологде буйствуют мошенники-дезинфекторы
В Вологде +3 зараженных, в Череповце -2
В Шексне первый случай заражения коронавирусом
Вологжан просят опознать 40-летнего погибшего
Вологжане встретят Пасху дома
Расследовано уголовное дело о трупе на балконе в Майском
Вологжанин рассказал, как убил свою 1,5-годовалую дочь
В Вологодской области коронавирус обнаружен в районном центре