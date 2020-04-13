В Череповце начали выдавать пропуска с QR-кодами

13 Апр 2020 2020-04-13T16:31:05+03:00

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Сегодня в Череповце началась выдача пропусков сотрудникам промышленных предприятий. Мэр города Вадим Германов предоставил информацию в виде инфографики. Работодатели сами должны сделать запрос на выдачу карточек - их можно распечатать или хранить на телефоне. Именной пропуск работает только в указанное время, содержит ваш телефон, номер паспорта, название организации, QR-код.

Пока предусмотрены пропуска трех категорий: первой для тех, кто обязательно должен присутствовать на работе и удаленно выполнять свои обязанности не может, второй - тем, чье присутствие необязательно (может неделю работать удаленно неделю), третьей - кто может работать удаленно и их присутствие необходимо лишь изредка (есть возможность сидеть дома 2 недели).

Пропускной режим в городе пока не введен. Тем, кто просто выносит мусор, идет в магазин пропуск будет не нужен. Еще ожидается появление разовых пропусков.

ИСТОЧНИК KP.RU