В Вологде разыскивают водителей, которые сбили двух человек и скрылись

13 Апр 2020 2020-04-13T13:27:23+03:00

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В Вологде двое неустановленных водителей сбили пешеходов и скрылись с мест преступлений. Первое ДТП произошло в минувшую пятницу, в 22:15 на улице Петрозаводской, 16. Мужчина на самокате ехал по правой стороне дороги у обочины - его сбил неизвестный, который двигался со стороны Беляева в направлении Южной Рощи. У пострадавшего медики выявили перелом левой лучевой кости.

На следующий день в 21:30 у дома №105 по улице Карла Маркса неизвестный, двигающийся по Северной в направлении Дальней сбил 30-летнюю девушку-пешехода, которая переходила дорогу по зебре. У нее диагностировали ушибы.

На данный момент злоумышленники разыскиваются. Вологжан просят помочь, если есть какая-либо информация о произошедшем. Звонить по телефонам 76-50-50 и 76-50-55.

ИСТОЧНИК KP.RU