Вологжане махнули на изоляцию рукой

13 Апр 2020 2020-04-13T12:13:44+03:00

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Сегодня на улицах больше всего вологжан со времен объявления полной самоизоляции. Индекс самоизоляции от Яндекса показал страшные цифры. В Вологде 2,6, в Череповце 2,7. Ранее он держался на отметке от 2,8 до 4,2. Чем больше индекс - тем больше вологжан сидят по домам. Чаще всего нарушают в рабочие дни.

Мэр Вологды высказал неудовлетворенность недисциплинированными вологжанами, которые без серьезной причины шатаются по улице, по нескольку раз в день ходят в магазины. За сутки прирост составил +2 заболевших в Череповце, +3 в Вологде, +5 в районах.

ИСТОЧНИК KP.RU