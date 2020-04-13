В Череповце еще двое зараженных

13 Апр 2020 2020-04-13T11:25:37+03:00

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Вадим Германов рассказал о свежих данных, поступивших от медиков сегодня утром. В Череповце обнаружили еще двоих заболевших коронавирусом. Всего в городе металлургов 38 человек с Covid-19.

Теперь всех приезжающих в город обяжут проходить тест. Сегодня на поезде из Москвы и Санкт-Петербурга приехали 107 человек. Уже через несколько часов обещают показать результаты их анализов.

Мэр призвал соблюдать меры меры безопасности. Берегите себя и своих близких.

ИСТОЧНИК KP.RU