В Череповце еще двое зараженных
О новой информации сообщил мэр города
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Вадим Германов рассказал о свежих данных, поступивших от медиков сегодня утром. В Череповце обнаружили еще двоих заболевших коронавирусом. Всего в городе металлургов 38 человек с Covid-19.
Теперь всех приезжающих в город обяжут проходить тест. Сегодня на поезде из Москвы и Санкт-Петербурга приехали 107 человек. Уже через несколько часов обещают показать результаты их анализов.
Мэр призвал соблюдать меры меры безопасности. Берегите себя и своих близких.
ИСТОЧНИК KP.RU