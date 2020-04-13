В Череповце с помощью камер задержали 5 нарушителей карантина

13 Апр 2020 2020-04-13T11:13:19+03:00

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В городе металлургов с помощью автоматической системы слежения обнаружили пятерых нарушителей карантина. Они либо общались с заболевшими, либо прибыли из небезопасных регионов. Пойманным грозит крупный штраф от 15 до 40 тысяч рублей, об этом сообщил мэр Череповца.

Кроме того, чиновники призвали сообщать о приехавших на горячую линию. Они должны соблюдать двухнедельный карантин.

• 8-800-200-93-88 - региональный колл-центр,

• 8-800-302-16-17 - единый многоканальный телефон в Вологде,

• 083 - единый многоканальный телефон в Череповце,

• 8-800-200-34-11 - волонтерский колл-центр Общероссийского народного фронта,

• 8 (8172) 75-31-12 - волонтёрский колл-центр «Единой России».

ИСТОЧНИК KP.RU