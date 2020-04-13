2020-04-13T11:29:35+03:00
Коронавирус Covid-19

+8 вологжан с Covid-19 выявлено за минувшие сутки

5 новых случаев заражения в районах
Евдокия САХАРОВА
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В Вологодской области за сутки выявлено 8 новых зараженных коронавирусом - по всему региону их 64. Данные поступили 13 апреля в 9:30 утра. Всего обследовано 6427 человек, за сутки протестировано 269 человек согласно информации из Правительства области.

В Вологде выявлено 3 новых пациента (всего 18), в Вологодском районе - один, пока первый, в Кадуйском +2 (всего 4), в Шекснинском +2 (всего 5). В Череповце 36 заболевших, столько же, сколько вчера.

UPD: Еще дополнительно о двоих новых заболевших сообщил мэр Череповца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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