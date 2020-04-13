+8 вологжан с Covid-19 выявлено за минувшие сутки
5 новых случаев заражения в районах
-
Изменить размер текста:
В Вологодской области за сутки выявлено 8 новых зараженных коронавирусом - по всему региону их 64. Данные поступили 13 апреля в 9:30 утра. Всего обследовано 6427 человек, за сутки протестировано 269 человек согласно информации из Правительства области.
В Вологде выявлено 3 новых пациента (всего 18), в Вологодском районе - один, пока первый, в Кадуйском +2 (всего 4), в Шекснинском +2 (всего 5). В Череповце 36 заболевших, столько же, сколько вчера.
UPD: Еще дополнительно о двоих новых заболевших сообщил мэр Череповца.
ИСТОЧНИК KP.RU