+7 вологжан заболели за сутки коронавирусом

12 Апр 2020 2020-04-12T10:04:09+03:00

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По состоянию на утро 12 апреля в Вологодской области 56 вологжанам поставлен диагноз коронавирус. Это на 7 человек больше, чем вчера. Пять новых случаев заражения выявлено в областной столице. Еще 2 в районах. Всего пока успели обследовать 6158 человек. Об этом сообщило правительство области.

В Череповце болеют 36 человек. 2 из Кадуя, 1 из Шексны. Об остальных заболевших информация уточняется. Напомним, тесты, сделанные в Вологде, направляются на перепроверку в Москву. Два из них уже опровергли.

ИСТОЧНИК KP.RU